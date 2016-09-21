Подбор и редакция картинок для лендинга

На сайте на html (без cms) на следующих страницах: http://www.tehnoniki.ru/arenda_avtovyshki_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/manipulyator_arenda_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/arenda_buldozera_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/avtokran_arenda_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/arenda_ekskavatora_yaroslavl.html http://www.tehnoniki.ru/arenda_gidromolota_yaroslavl.html в таблицах есть техника, у которой, если кликнуть по названию, открывается подробная страница. Пример подробной страницы: http://www.tehnoniki.ru/arenda_manipulyatora/Daewoo_Novus.html Для техники на перечисленных выше страницах, у которой нет такой подробной ...