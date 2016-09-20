Контент-менеджер на сайт

Добрый день!

На постоянную работу требуются несколько человек для работы с контентом сайта. Сайт связан с первичной недвижимостью.

Хочу подчеркнуть – кандидатуры совместителей не рассматриваем. Это не подработка, а основная работа.

Требования к кандидату:

- внимательность;

- ответственность;

- умение работать с большим количеством информации;

- иметь навыки поиска информации в интернете;

- усидчивость;

- адекватность;

- желание работать!!!!

График работы и оплата:

- График работы Пн-Пт с 9.00 до 18.00 (мск). В это время необходимо быть на связи в Скайпе.

- Оплата 20000 руб/месяц. Выплачивается стабильно в начале месяца. Возможно повышение по мере карьерного роста.

- Первые 2 недели испытательный срок. За этот период оплата 8000 рублей.

В отклике прошу указать (не ответившие на вопросы кандидаты, не рассматриваются):

1. Фамилию, имя

2. Возраст

3. Город проживания

4. Скайп

5. Почему Вы решили, что именно Вы будете лучшей кандидатурой на эту должность?