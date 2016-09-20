Контент-менеджер на сайт

Добрый день! Необходимо наполнять шаблон в Экселе, товар сантехника. Вам дается прайс с наименованиями и вы в шаблоне заполняете колонки с характеристиками каждой позиции (размер, фото, цвет и т.п.). Информацию необходимо искать в интернете, либо ...
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Добрый день!
На постоянную работу требуются несколько человек для работы с контентом сайта. Сайт связан с первичной недвижимостью.
Хочу подчеркнуть – кандидатуры совместителей не рассматриваем. Это не подработка, а основная работа.
Требования к кандидату:
- внимательность;
- ответственность;
- умение работать с большим количеством информации;
- иметь навыки поиска информации в интернете;
- усидчивость;
- адекватность;
- желание работать!!!!
График работы и оплата:
- График работы Пн-Пт с 9.00 до 18.00 (мск). В это время необходимо быть на связи в Скайпе.
- Оплата 20000 руб/месяц. Выплачивается стабильно в начале месяца. Возможно повышение по мере карьерного роста.
- Первые 2 недели испытательный срок. За этот период оплата 8000 рублей.
В отклике прошу указать (не ответившие на вопросы кандидаты, не рассматриваются):
1. Фамилию, имя
2. Возраст
3. Город проживания
4. Скайп
5. Почему Вы решили, что именно Вы будете лучшей кандидатурой на эту должность?
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