Наполнение сайта статьями по финансовой тематике

В ebay нужно наполнить магазин товарами с русскими и английскими названиями, для продажи по РФ и за границу. Всего 17 товаров http://sigmal.ru/sredstva-zashchity-nomera/ Добавить везде фото и тексты. Тексты для товаров на англ. языке можно переводить в google ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны грамотные, понятные тексты, хорошо структурированные и соответствующие требованиям ТЗ. Пример ТЗ: yadi.sk/i/h5qpIquCvMxxA Тематика статей: кредиты на авто, курсы валюты, банкротство.
Сейчас есть ТЗ на примерно 50 статей.
Оплата – 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Выплаты только на webmoney.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Рассылка рекламных сообщений (два предложение) по актуальной базе организаций по МСК и СПБ База Ваша + помощь в создание продающего объявления (маркетинг) Первое предложение: Организация и проведение новогоднего корпоратива (полный спектр услуг, проведение мероприятия под-ключ) Второе предложение: Организация ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Надо наполнить сайт: http://spred116.ru (на Wordpress). 1. Категория "Дизельные генераторы" взять с сайта http://www.powerunit.ru/catalog/dizelnye_generatory/?filter=Y&power_type=0&power_units=kvt&power_left=20&power_right=300 (от 20 до 300 кВт) Сделать точно такую же таблицу, как на сайте-доноре, плюс по ссылкам переходим на страницу товара. На странице товара надо взять ...Завершен7 лет назад
Подправить страницы сайта версию для адаптивного и десктопного варианта. [list=1][*]solarvilla.ru/kniga[list=1][*]Надо изменить цитату[list=1][*]"В США политики начинают активно поддерживать требования, направленные против монополизации рынков. Фактически, их действия схожи с требованиями социалистов" на "Если кто-то из вас просыпается утром ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимы услуги по наполнению сайта товарами с описанием и иллюстрациями. А так же описание категорий, написание статей. Тематика сайта: автосервисное оборудование, автомойки, расходные материалы... Сайт сейчас работает в тестовом режиме www.pilotservis.ruНаполнение сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времни суток! Собрана база из 545 мобильных номеров. Проверить на привязку или упоминание в Instagram (в описании аккаунта или под фото), ВКонтакте (на странице, группе или под постом). Если номер указан на каком-либо сайте , указать ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт, в котором 750 статей, +/-, вордпресс. На нем нужно минимально отредактировать статьи, а именно: [list=1][*]Задать миниатюрой первую картинку в статье.[*]Удалить первую картинку, чтобы не было нагромождения, т.к. миниатюра в статью вставляется автоматически.[*]Удалить ручное оглавление, ...Закрыт7 лет назад
Ищется контент-менеджер на заполнение Интернет-магазина детских игрушек. Есть сайт поставщика, есть наш сайт. Необходимо с некоторыми изменениями переносить товары оттуда к нам, в основном это заголовки, описание и цена. Важно: описание товара необходимо переписывать своими словами, ...Завершен7 лет назад
Требуется контент-менеджер для решения следующих мелких задач: [list=1][*]Размещение информации на сайтах с различной админкой (Джумла, Опенкарт, Вордпресс, другие панели) - размещать тексты, картинки, видео. [*]Регистрация сайтов в каталогах, на форумах и пр. [*]Иногда требуется создавать слайдшоу с помощью ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Задача написать контент и наполнить сайт на WordPress Медицинская тематика, в том числе добавление таблиц (плагин TablePress, все автоматически импортируется)Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад