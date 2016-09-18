Нужен каталог проектов по строительству домов для сайта ,чтобы разместить его на сайте,чтоб размешать не по одному его а целиком весь каталог
Drupal - изменение текста и маленькие правки на страницах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подправить страницы сайта версию для адаптивного и десктопного варианта.
- solarvilla.ru/kniga
- Надо изменить цитату
- "В США политики начинают активно поддерживать требования, направленные против монополизации рынков. Фактически, их действия схожи с требованиями социалистов" на "Если кто-то из вас просыпается утром с мыслью, что нужно что-то менять, непременно меняйте! Прямо сегодня, сейчас!"
- Надпись на подписке с "Введите свою электронную почту и мы отправим вам книгу в разных удобных форматах." на "Оформите подписку и мы отправим вам книгу в разных удобных форматах."
- Изменить примеры страниц, предварительно прислать необходимый размер изображения для вставки в слайдер для обоих версий.
- Надо изменить цитату
- solarvilla.ru/support :
- Надо изменить цитату
- "В США политики начинают активно поддерживать требования, направленные против монополизации рынков. Фактически, их действия схожи с требованиями социалистов" на "Если кто-то из вас просыпается утром с мыслью, что нужно что-то менять, непременно меняйте! Прямо сегодня, сейчас!"
- Надпись на подписке с "Введите свою электронную почту и мы отправим вам книгу в разных удобных форматах." на "Оформите подписку и мы отправим вам книгу в разных удобных форматах."
- Надо изменить цитату
- http://solarvilla.ru/downloads#
- Вставить действующие ссылки в страницу
- PDF (версия для мобильных телефонов) - https://drive.google.com/open?id=0BwVyb-h-99AiTW5DOFhtMUdrUFk
- PDF (компьютерная версия) - https://drive.google.com/open?id=0BwVyb-h-99AiUmEySjZNUzIxczQ
- Удалить надпись ePub
- Вставить действующие ссылки в страницу
- Подправить верстку, размер адреса электронной почты в мобильной версии.
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