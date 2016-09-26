1. Есть проект мобильного приложения - макет, который можно потыкать, есть в веб версии 2. Есть водители, которые должны пользоваться приложением Задача: 1. Узнать что они хотят видеть в приложении 2. Что их не устраивает в приложении 3. Будут ли ...
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Ищется контент-менеджер на заполнение Интернет-магазина детских игрушек. Есть сайт поставщика, есть наш сайт. Необходимо с некоторыми изменениями переносить товары оттуда к нам, в основном это заголовки, описание и цена.
Важно: описание товара необходимо переписывать своими словами, необходим рерайт, важна уникальность описания.
Работа однообразная, муторная и на громадное количество товара. От вас мне нужно - желаемую стоимость добавления одной карточки товара (вилку цен), количество часов в сутках, которое вы можете тратить на данный проект - пожалуйста, укажите это в предложении.
Если необходимо подробное ТЗ для уточнения цены и понимания работы - скину в личку.
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