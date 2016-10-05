Проверить размещенные статьи

Наполнение сайтовЗавершен10 заявок226 просмотров
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Нужен человек для проверки около 100 размещенных статей контент-менеджерами по чек-листу.

Чек-лист:

1. Проверка правильности заполнения: тайтл, заголовок, описание (description).

2. Проверка правильности составления ЧПУ (URL)

3. Проверка на соответствие рисунков к контексту

4. Проверка заполнения параметров картинок (Title, alt, подпись)

При обнаружении ошибок, вернуть задание контент-менеджеру на доработку.

Оплата на wmr или ЯД

Указывайте цену за проверку одной статьи.

7 лет назад
yarma40k
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lyuda_shylo
Людмила 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и быстро. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Спасибо за приятное сотрудничество! Буду рада его продолжить!
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