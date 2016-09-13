Размещение информации о сайте в справочниках Самары.

Требуется разместить 10 статей на сайте женской тематике. Подробное задание следующее: 1. Разместить статью 2. Оформить текст с заголовками перечислениями, цитатами 3. Разместить в статье несколько картинок (размер обговаривается) 4. Прописать СЕО заголовок и СЕО описание 5. Указать правильный раздел ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разместить информацию о сайте в информационных справочниках города Самары.
Текст и полную информацию предоставим.
Требования:
Размещение во всех информационных справочниках.
Ваше нахождение в городе Самара.
Оплата после проверки вашей работы на карту сбербанка или яндекс деньги.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен фрилансер чтобы разместить объявления о недвижимости на сайты о недвижимости - список сайтов предоставляем - на большинстве произведена регистрация. Контент - текст объявлений и фото тоже предоставляем. Регион Санкт-Петербург. Всего примерно 150 объявлений. Нужно ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Загрузить товары из CSV в магазин Битрикс Товары берем отсюда http://p5s.ru/e-commerce/feed/#bitrix магазин на платформе Битрикс Пишите Вашу цену, срок выполнения, опыт работы, если есть портфолио работНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
В интернет-магазин медтехники, массажки и косметики требуется контент-менеджер. Движок - опенкарт. Нужна комплексная работа над сайтом, выставление товаров абы в какую категорию выставить и заняться следующим заказом - не интересует. Преимуществом будет: знание оборудования для реабилитации (коляски, кровати) или ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
1. http://kristal.karandash.it/ 2. http://aero.karandash.it/ На Кристале не хватает еще 19 страниц На Аэро 31 Каждый день заказчик по маленьку скидывает инфу на эти страницы и картинки. Нужно заполнять через админку вордпресса. Интересует [b]ЦЕНА. [/b]Как удобнее будет считать напишите Вы.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно выполнить следующее на сайте, сделанном без системы управления на чистом html http://www.tehnoniki.ru/ . В заявках пишите, пожалуйста, цену своих услуг в час. 1. Таблицу http://www.tehnoniki.ru/manipulyator_arenda_yaroslavl.html нужно сделать, как здесь: http://www.tehnoniki.ru/arenda_ekskavatora_yaroslavl.html добавив новую технику: Манипулятор HINO RANGER Манипулятор ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Интернет-магазин детских товаров odejda-sad.ru Изменение карточки товара\ Добавление товара из прайса 1.Приведения названия, размеров в нужный формат 2. Вставка стандартного описание, распределение в категорию и публикация ТЗ прикреплено. 5р за товар, обговорю бонус за срочность и объем Публикация товаров с сайта ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть 2 файла с товарами (exel) в одном из файлов есть порядковый номер, во втором его нет.Нужно из файла где есть порядковый номер, подставить его к этому же товару в другом файле.ТОВАРЫ в 2х файлах ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для тех, у кого есть подписка! Прошу помочь с покупкой картинок на стоках фотографий. Нужны: 1) картинка на фотолии [url=https://www.fotolia.com/id/44659200?by=serie]https://www.fotolia.com/id/44659200?by=serie[/url] размер XL 2) картинка на шутерстоке [url=http://www.shutterstock.com/pic-423354283/stock-photo-portrait-of-young-woman-metallurgist.html?src=Bo_bhUvbfaG0S0CbYDERBg-1-0]http://www.shutterstock.com/pic-423354283/stock-photo-portrait-of-young-woman-metallurgist.html?src=Bo_bhUvbfaG0S0CbYDERBg-1-0[/url] размер максимальный Озвучьте, вашу стоимостьНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно найти сайты-каталоги с ведущими свадеб в странах Европы. От 3 до 7 сайтов на одну страну. От 1000 человек на одном сайте. В заявках указывайте стоимость за 1 сайт/весь проект.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад