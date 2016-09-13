Наполнение сайта Insales товарами

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Интернет-магазин детских товаров odejda-sad.ru

Изменение карточки товара\ Добавление товара из прайса

1.Приведения названия, размеров в нужный формат

2. Вставка стандартного описание, распределение в категорию и публикация

ТЗ прикреплено. 

5р за товар, обговорю бонус за срочность и объем

Публикация товаров с сайта на досках объявлений 10р \объявление ( текст объявлений предоставляю)

7 лет назад
BelkaAnastasiya
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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