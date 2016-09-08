Поиск сайтов с вебкамерами в Праге и Риме

Добрый день! На платформе битрикс(шаблон BX Ready) нужно наполнить интернет магазин, есть прайс(не настроен) в EXCEL с описанием и характеристиками, прайсов несколько и они не объединены в один шаблон, отдельно фото на облаке(не упорядочены). На сайте ...
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Необходимо найти сайты, на которых есть видео со стримом в реальном времени с вебкамер Праги и Рима. На сайте должно быть именно видео, а не картинка с обновлением. Разрешение должно быть формата HD.
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