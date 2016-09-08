Наполнить сайт товарами

Наполнение сайта контентом (товары для здоровья и красоты). В работу входит: рерайт текста, вставка изображений, заполнение полей согласно инструкции. Уникальность текста: от 85% по Адвего. Бюджет: 50р за 1000зн (с учетом добавления остального контента). Сроки исполнения: от 5 ...
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Здравствуйте.
Нужен контнент менеджер для выполнения разовых работ. Нужно привести в порядок 50 товаров.
Все товары уже добавлены, нужно их привести в порядок.
Основные обязанности
- Указать характеристики
- Выполнить рерайтинг описания, до 500 символов;
- Найти несколько картинок. Добавить картинки к товару;
Требования:
- Хорошее знание CMS Opencart
- Умение писать нормальные тексты, синонимайз и прочая ересь не пойдет. Тексты нужны для людей.
- Быть на связи в скайпе;
Прошу указывать цену за тексты и за 1 час работы отдельно.
Прошу в начале указать "Контент рулит :)"
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