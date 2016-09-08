Hаполнение сайта. Копирование уже существующих товаров из одного нашего магазина, в новый магазин... Не нужно искать новые фотографии, не нужно редактировать существующие фотографии.

Нужно немного изменить текст, как я скажу. Не делать ошибок - быть внимательным к деталям.

5 руб за 1 сделанный товар (5 руб x 500 товаров = 2500P)