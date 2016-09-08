Hаполнение сайта.

Наполнение сайтовЗавершен21 заявка303 просмотра
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Hаполнение сайта. Копирование уже существующих товаров из одного нашего магазина, в новый магазин... Не нужно искать новые фотографии, не нужно редактировать существующие фотографии.

Нужно немного изменить текст, как я скажу. Не делать ошибок - быть внимательным к деталям.

5 руб за 1 сделанный товар (5 руб  x   500 товаров  = 2500P)

7 лет назад
dronuch
Андрей 
41 годСША
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
geomoney
Валодя 
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Валодя Серобян превосходно справился с заданием! Подошел к делу со всей ответственностью. Такого качества и производительности я даже не ожидал! Работаем дальше! :-)
Отличный работодатель! Грамотно поставленная задача, подробное ТЗ; Постоянно находился на связи, всегда вовремя реагировал на спорные моменты; Оплата пришла без задержек и в полном объеме. Буду рад сотрудничать дальше)