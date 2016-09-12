Подобрать логотип, иконки и картинки для сайта медицинского центра

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Нужно подобрать (или нарисовать)

  • Логотип
  • Иконки (для девяти разных услуг)
  • Картинки для материалов (статьи о различных услугах)
Пишите стоимость за подбор или отрисовку иконок-логотипа-картинок
7 лет назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$25
1 день
Все готово. Быстро и качественно
Все хорошо, рекомендую