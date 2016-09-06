Работа с иностранными каталогами

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Ищем человека, который работает с иностранными каталогами.

Нужно разместить наш контент (статьи, 10-15 шт) в иностранных индексируемых каталогах. При поиске конкретной информации украинский пользователь должен видеть представление на зарубежных ресурсах. Поэтому отличное индексирование и массовость - в приоритеты. Желательно, чтобы каталоги были специализированные.

Оплата по договоренности

7 лет назад
aclima
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад