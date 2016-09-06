Работа с иностранными каталогами

Есть сайт на Битриксе. Товары с ценами необходимо выгрузить в файл. Мы самостоятельно вносим изменения в цены. После этого нужно цены на сайте обновить с помощью данного файла.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем человека, который работает с иностранными каталогами.
Нужно разместить наш контент (статьи, 10-15 шт) в иностранных индексируемых каталогах. При поиске конкретной информации украинский пользователь должен видеть представление на зарубежных ресурсах. Поэтому отличное индексирование и массовость - в приоритеты. Желательно, чтобы каталоги были специализированные.
Оплата по договоренности
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для медийной рекламы в Яндекс директ, нужны картинки - девушка моет кулер для воды. Фотография должна обращать на себя внимание, а как Вам лучше знать - предложите свои варианты и цены за работу. Сделать нужно ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Необходимо с сайтов sima-land.ru и ruzamoda.ru перенести контент на данный сайт. Конечная цена рассчитывается по калькулятору, предоставляемом нами.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $6
Требуется человек, владеющий базовыми навыками. Нужно - копировать из "Вордовского документа" статьи, добавлять их на сайт (выбирая жанр игры, добавляя 3-4 скриншота и иконку игры), скачивая файл игры оттуда, откуда удобнее всего. ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО, ...Завершен7 лет назад
- $2
Необходимо провести наполнение сайта контентом. Движок сайта wordpress. Кол-во товара примерно около 80. Работы на час.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно заполнить сайт информацией. 10 руб. - страницаЗавершен7 лет назад
Необходимо хотя бы по одной статье в каждую рубрику сайта http://vip-dom.in плюс 2-3 уникальных фотографии. Объем 2500-3000 знаков без пробелов. В заявках указывать: в какую рубрику статья, о чем, и что будет на фото, а также ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $63
Нужно заполнить часть свойств в товаре на сайте, которые исчезли. Товара около 2 тыс. от одного поставщика, сайт на Битриксе. Все фото есть. Править можно в админке в списке товарных предложений, не заходя в каждую карточку товара, ...Завершен7 лет назад
- $30
Требуется наполнять товары, категории на опенкарт, информацию копировать со старого сайта( описание,картинки, title и т.д), в карточках товара необходимо заполнять атрибуты и фильтры. Цена одной страницы - 13 руб. всего около 150 страниц.Завершен7 лет назад
Необходимо добавить около 100 товаров в интернет магазин с качественными картинками и оригинальным описанием товаров! [b]Обязательные требования:[/b] Оплата после проверкиНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад