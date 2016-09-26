Заполнение части свойств в товаре, не заходя в каждую карточку товара.

$63
Наполнение сайтовЗавершен20 заявок396 просмотров
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Нужно  заполнить часть свойств в товаре на сайте,  которые исчезли. Товара около 2 тыс. от одного поставщика, сайт на Битриксе. Все фото есть. Править можно в админке в списке товарных

предложений, не заходя в каждую карточку товара, на основании прайс-листа и

сайта поставщика. Срок - до 14 сентября. Жду откликов, исключительно, от

ответственных исполнителей и кто имеет опыт с Битриксом. Сайт galatekstil.ru

Заранее благодарю за Ваши предложения

7 лет назад
Imperatritca
Ольга 
58 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Innesiya
Инна 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$60
7 дней
Инна - очень быстро ориентируется – что и как нужно делать. Самодостаточна и не отвлекает с ненужными вопросами, как это иногда бывает. Четко, оперативно. Продолжаю сотрудничество
Приятный в общении человек и отличный заказчик. Четко поставленные задачи, на возникающие вопросы даются незамедлительный ответы, мгновенная оплата. Рада продолжению сотрудничества!!
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