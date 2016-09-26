Заполнение части свойств в товаре, не заходя в каждую карточку товара.

Нужно заполнить часть свойств в товаре на сайте, которые исчезли. Товара около 2 тыс. от одного поставщика, сайт на Битриксе. Все фото есть. Править можно в админке в списке товарных

предложений, не заходя в каждую карточку товара, на основании прайс-листа и

сайта поставщика. Срок - до 14 сентября. Жду откликов, исключительно, от

ответственных исполнителей и кто имеет опыт с Битриксом. Сайт galatekstil.ru

Заранее благодарю за Ваши предложения