Сайт для IT Support Group

Необходимо выполнить работы по наполнению сайта и адаптации шаблона.

Сайт создан на CMS Joomla последней версии. На сайт установлен коммерческий шаблон со всеми необходимыми компонентами.

У нас есть видение где на сайте должна располагаться какая информация, т.е. есть структура сайта.

Что необходимо сделать:

1. Адаптировать шаблон под наши нужды (двигать блоки, менять местами и т.п.)

2. Придумать и создать изображения (картинки) на сайт. Т.е. нужен дизайн под существующий шаблон (доделать недостающее).

3. В дальнейшем - оказывать поддержку.

Самое главное (срочное) - это сделать "главную страницу"!

Сайт: http://copy.it-sgr.ru/

Задачи:

1. Блок "Первые шаги сотрудничества": нарисовать (найти) иконки для описанных пунктов, настроить стили так, чтобы текст не закрывался иконками.

2. Блок "Почему выбирают нас": настроить стили, чтобы все было ровно. Подобрать иконки по смыслу из иконо имеющегося шрифта.

3. Настроить следующую последовательность блоков: слайдер (баннер), Почему выбирают нас, Первые шаги сотрудничества

4. До выполнения работ создать копию Главной страницы в текущем виде.

Возможно выполнение работы частично (если не все пункты Ваш профиль), я готов поделить задачу на несколько и отдать разным людям. Приоритет - одном человеку.

Т.к. впервые обращаюсь к фрилансерам - цену не могу назвать, т.к. далек от этого рынка.