Сайт для IT Support Group

1. Интернет-гипермаркет товаров для дома и ремонта 2. Более 50000 товаров 3. Товарные направления: сантехника, мебель для ванны, плитка, ламинат, электроинструмент, двери, краски, инжинерная сантехника 4. Система управления 1с-bitrix 4. Заполнение по средствам информации из прайс-листов, имеющихся картинок, характеристик, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить работы по наполнению сайта и адаптации шаблона.
Сайт создан на CMS Joomla последней версии. На сайт установлен коммерческий шаблон со всеми необходимыми компонентами.
У нас есть видение где на сайте должна располагаться какая информация, т.е. есть структура сайта.
Что необходимо сделать:
1. Адаптировать шаблон под наши нужды (двигать блоки, менять местами и т.п.)
2. Придумать и создать изображения (картинки) на сайт. Т.е. нужен дизайн под существующий шаблон (доделать недостающее).
3. В дальнейшем - оказывать поддержку.
Самое главное (срочное) - это сделать "главную страницу"!
Сайт: http://copy.it-sgr.ru/
Задачи:
1. Блок "Первые шаги сотрудничества": нарисовать (найти) иконки для описанных пунктов, настроить стили так, чтобы текст не закрывался иконками.
2. Блок "Почему выбирают нас": настроить стили, чтобы все было ровно. Подобрать иконки по смыслу из иконо имеющегося шрифта.
3. Настроить следующую последовательность блоков: слайдер (баннер), Почему выбирают нас, Первые шаги сотрудничества
4. До выполнения работ создать копию Главной страницы в текущем виде.
Возможно выполнение работы частично (если не все пункты Ваш профиль), я готов поделить задачу на несколько и отдать разным людям. Приоритет - одном человеку.
Т.к. впервые обращаюсь к фрилансерам - цену не могу назвать, т.к. далек от этого рынка.
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