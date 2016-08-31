Цель: найти где есть упоминания запроса в блоге или на форуме и разместить 10 комментариев полезных для пользователей, с ссылкой на наш сайт, в качестве вспомогательной информации.

Как ищем:

1. Берём поочередно запросы(слова) или придумываем свой любой похожий или сокращаем ( пример: витамины купить в аптеке, сокращаем на - купить витамины или где витамины аптека, дешевые витамины в какой аптеке и т.д)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U7f4LQBiAeSTDCrRn8GopGSKQtzpou7Vv1-v4R_j3_E/edit?usp=sharing

2. Вбиваем запрос в Яндекс(регион Москва)

3. Вставляем запрос из 1 пункта

4. переходим на сайты в Яндекс\Гугл на первых двух страницах.

5. На каждом отдельном сайте, если необходимо зарегистрироваться то регистрируемся.

Оставляем полезный комментарий, это обязательное условие, иначе их не засчитаю и не произведу за них оплату. Полезный отзыв – это описание своего опыта или совет, способствующая другим решить свой вопрос. В своем комментарии проставляете ссылку, которая должна быть органически(уместно) размещена и считаться как дополнение к вашему ответу.

6. Оставив комментарий на сайте(пунтк 5) переходим в файл(пункт 1) и заполняем файл, вводя информацию в таком порядке: дату размещения комментария, автор комментария, адрес страницы где разместили, запрос по которому нашли, всё это напротив похожего запроса из файла(пункт 1). Каждую ссылку с новой строки(перевод с помощью alt+Enter). Заполняете в своём столбике, в заголовке которого пишите своё Имя или Ник.

Примечание(дополнения):

1. Запрос можете брать любой или изменять его, главное берите только ту ссылку, которая расположена на против этого запроса.

2. Ник используете осмысленный, который указываете в файле, даже если нет необходимости регистрироваться, это нужно чтобы проверить вашу работу, оставляли ли вы вообще отзыв(если их много, для проверки)

3. комментарии в соц.сетях не должно быть более 2 штук из 10 всех комментариев

4. Нельзя размещать, если вы видите ссылку на сайт http://aptekaonline.ru (проставленную другим исполнителем).

5. Размер комментария 200-500 символов.

6. Каждый комментарий должен быть уникальный

8. Берем запросы снизу вверх (начинаете)

9. Пишите в файле(п.1 выше) ссылки только там где комментарии ваши уже размещены и видны.

10. Пастараться замаскировать ссылку, чтобы она казалась максимально естественной. К примеру предложить 1 ссылку на наш сайт и 2-ую на какой-то общий сайт(яндекс.маркет к примеру). Или притвориться новичком, что выбираете из двух вариантов. Или фото загрузить в виде ссылки, при нажатии на фото переходишь на сайт.

В отчёте о выполненном задании:

1. Указать название столбика или Ник(пунтк 6)

По срокам - не тороплю, поэтому указал 1 день

Оплата - 300р.