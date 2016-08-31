Уникальные рецепты (кулинария)

Куплю уникальные фото кулинарных блюд. Специфика - любая (от супов до соусов и солений). Стоимость обсуждается индивидуально.

Каждые рецепт должен содержать информацию об этапах готовки, времени приготовления, ингредиентах и их количестве, уникальные фото на готовое блюдо и этапы его готовки.

Уникальность фотоматериала = данные фотографии в сети интернет нигде и никогда не публиковалось ( в т.ч. личные блоги, соц.сети и прочие инет-ресурсы).

Готов рассмотреть варианты частичного предоставления материала (также обсуждается индивидуально).

В заявке необходимо указать кол-во рецептов, которые готовы предоставить, их названия (названия блюд), желаемую стоимость за каждый. Остальное - обсуждается.

Мастера фотошопа, копирайта и рерайта - в другой раз.

Оплата по факту предоставления и приемки согласованного материала (а не по предоплате) на карту сбербанка, Яденьги или WMR (не очень желательно).