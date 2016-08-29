Заполнить 300 карточек на сайте (копипаст)

$23
Наполнение сайтовЗакрыт42 заявки449 просмотров
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Добрый день, коллеги!

Нужно заполнить сайт по продаже промышленного оборудования. Сайт на CMS OpenCart. 

Есть сайты, с которых нужно брать описания и картинки. Искать ничего не нужно, вся информация будет Вам предоставлена.

На заполнение - 300 карточек товаров. Бюджет на работу: 1500 руб. По срокам - договоримся.

При необходимости, научим пользованию опенкартом, ничего сложного там нет.

7 лет назад
exaaad
Андрей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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