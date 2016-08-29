Заполнить 300 карточек на сайте (копипаст)

Добрый день, коллеги!

Нужно заполнить сайт по продаже промышленного оборудования. Сайт на CMS OpenCart.

Есть сайты, с которых нужно брать описания и картинки. Искать ничего не нужно, вся информация будет Вам предоставлена.

На заполнение - 300 карточек товаров. Бюджет на работу: 1500 руб. По срокам - договоримся.

При необходимости, научим пользованию опенкартом, ничего сложного там нет.