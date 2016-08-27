Требуется контент-менеджер для красивого, вдумчивого и аккуратного оформления статей на мед сайте (Wordpress); 5-10 статей в день. Цена 40 руб за одну оформленную статью (примерно 6 тыс. симв.) Всего нужно сделать 30 статей.
Обработка информации, рассортировать картинки по папкам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ Такое
Нужно рассортировать картинки по папкам:
есть в наличии
заканчиваются (1 шт)
нет в наличии
нет вообще на сайте
Проверять на сайте по ссылке, по артикулам
Каждый файл переименовать в соответствии с артикулом
Пример картинки в приложении
600 рублей за всю работу
Всего 429 изображений
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