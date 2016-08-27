Наполнение товарных позиций. Оплата высокая.

Наполнение товарных позиций на сайтах и досках объявлений. В течении недели необходимо 10 аккаунтов ОЛХ в теме спортивной обуви (по 14 объявлений), данные для входа предоставляем. Общий обем работы в данный момент около 80 аккаунтов. Заработная плата 120грн в час (это СРЕДНЯЯ оплата в зависимости от вида работы). Оплата в Среду и Субботу. Очень приветствуется наличие ДИНАМИЧЕСКОГО IP. Приступить необходимо сегодня же в самое ближайшее время.