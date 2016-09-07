Переименовать 2500 файлов

Есть куча картинок. Для загрузки их в базу их нужно упорядочить по названиям файлов.

Есть excel таблица с названием картинок и как должен называться файл картинки.

Нужно вручную переименовать файлы картинок. Скриптом не выйдет, названия картинок совпадают неточно, но глазами понятно.

Подробнее (инструкция) в скайпе.