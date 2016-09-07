Переименовать 2500 файлов

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Есть куча картинок. Для загрузки их в базу их нужно упорядочить по названиям файлов.

Есть excel таблица с названием картинок и как должен называться файл картинки.

Нужно вручную переименовать файлы картинок. Скриптом не выйдет, названия картинок совпадают неточно, но глазами понятно.

Подробнее (инструкция) в скайпе.

7 лет назад
4absinth
Бойко 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 лет назад
$25
1 день
Ответственный исполнитель. Рекомендую.
Александр четко изложит требования, критика адекватная, оплата достойная. Рекомендую
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