Переименовать 2500 файлов

Требуется контент-менеджер для красивого, вдумчивого и аккуратного оформления статей на мед сайте (Wordpress); 5-10 статей в день. Цена 40 руб за одну оформленную статью (примерно 6 тыс. симв.) Всего нужно сделать 30 статей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть куча картинок. Для загрузки их в базу их нужно упорядочить по названиям файлов.
Есть excel таблица с названием картинок и как должен называться файл картинки.
Нужно вручную переименовать файлы картинок. Скриптом не выйдет, названия картинок совпадают неточно, но глазами понятно.
Подробнее (инструкция) в скайпе.
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