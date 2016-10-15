Наполнение сайта. Фото, текст.

Добрый день.

Сайт создан на Joomlа если не имеете опыта работы с этой системой, я покажу на видео, как наполнять.

Пример наполнения в приложении. Будет 4 таких архива, 4 страницы.

На странице будет таблица с фото и описанием собаки, при клике на фото будет открываться всплывающее фото у увеличенным изображением.

Пишите сроки и цену за одну страницу.