Olimp

Михаил Olimp

 
43 годаРоссия/Воскресенск
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$77
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сделать фильтр товаров в WooCommerce

    Нужно сделать фильтр товаров в WooCommerce. Одно поле марка и там же выбор модели автомобиля, в втором поле выбор типа стекла (мультивыбор). После выбора нужно чтобы в заголовке отображалось какую марку, модель человек выбрал. Поля ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка магазина на WooCommerce

    Магазин работает на Вордпресс, тема Flatsome, фильтр на котором работает. Product Filter for WooCommerce от XforWooCommerce. Сам магазин посмотреть можно здесь https://glassbus.ru/shop/ Нужно доработать фильтр чтобы в поле Марка/модель автомобиля, показывался выбранный автомобиль после выбора, так же ...

    WooCommerce
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать лендинг на Wordpress

    Добрый день. Нужно сделать сайт (лендинг) под ключ на Wordpress используя конструктор страниц WPBakery, Elementor или любой другой визуальный конструктор, чтобы можно потом редактировать сайт. Примерно такого дизайна (приложил), контент дам и ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн лендинга по банковской гарантии

    Добрый день. Нужно разработать сайт по банковской гарантии. Адаптивный дизайн, макс 1920px, мин 320px, проработанная версия для мобильников. Так же необходимо будет подобрать все картинки и фото для лендинга в хорошем качестве в фотобанке. Примеры ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка лендинга на WordPress/Joomla

    Добрый день. Нужно сверстать лендинг на WordPress или Joomla. Требования: адаптация под различные устройства, максимально быстрая загрузка, чистый код, валидная верстка, без ошибок. Дизайн в psd, приложил макет. Жду цену, как будете делать и срок.

    WordPressJoomla
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощь в прохождении модерации Яндекс.Директ. Собаки в добрые руки.

    Добрый день. Нужна помощь в прохождении модерации Яндекс.Директ. Сайт посвящен пристройству собак в добрые руки. Дворняжек отдают бесплатно. Реклама на поиске. Объявления прикрепил. Часть компании в экселе прикрепил. Остальную скину в личку, если есть опыт ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать п.м и м2 в магазине на WooCommerce

    Нужно сделать в интернет магазине чтобы посетитель мог выбирать доску в размера 3, 4, 6 метров и чтобы цена пересчитывалась на на м2.  Чтобы посетилель понимал сколько это погонных метров и сколько цена в М2. ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Калькулятор ремонта

    Добрый день. Нужно сделать такой [url=https://fixremont.ru/calculator/]https://fixremont.ru/calculator/[/url] калькулятор ремонта Посетитель вбивает площадь, количество комнат, разные опции и выбирает дизайн квартиры ему все это сразу же считается и потом он может оставить заявку с этим расчетом.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга на Битрикс

    Нужно сверстать лендинг на Битриксе, адаптивная верстка. Так же подключить заявки с формы, чтобы приходили на почту. Макет дизайна приложил. Жду цену и сроки.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт с таким же функционалом

    Нужно сделать подобный сайт как вот [url=https://www.cleanmachines24.com/index.cfm]этот[/url] один язык (русский). Что нужно, поиск по моделям и характеристическим машины, добавление машины посетителем, переписка автора объявления с посетителем, через кнопку задать вопрос. Цена, сроки?

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить Директ и Адвордс по теме "Создание сайта".

    Нужно настроить компанию для Яндекса и Гугла, реклама по запросам "создание сайта", "разработка сайта", "создание лендинга" и им подобные. Жду от Вас, список работ что будете делать, окончательную стоимость за компанию и срок выполнения.

    Контекстная реклама25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать у заявки скрипт отправки

    На странице надо сделать функцию отправки письма. Страница без движка, просто html код. Форма заявки сверстана. Нужно прописать скрипт отправки этой заявки на почту. Вид заявки приложил. Проверка Гугл капчей обязательна. Цена? Сроки?

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка одностроничника

    Нужно переверстать страницу сайта. Требования: страница чистый html без движка, адаптация под различные устройства, максимально быстрая загрузка, чистый код, валидная верстка, без ошибок.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать дизайн для лендинга

    Дизайн в psd, нужно сверстать лендинг и натянуть его на движок.  Макет дизайна приложил. Мне нужно знать от вас, на каком движке вы можете сверстать, сроки и цену.

    HTML-верстка47 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
paradox1131
Максим 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$77
10 баллов
4 года назад
Натянуть html верстку на Битрикс
Рекомендую Михаила как ответственного и серьезного заказчика! Чёткая постановка задачи, всегда на связи, мгновенная оплата.
Все отлично, Максим делает быстро и по ТЗ. Были вопросы пред работой, на все ответил, проконсультировал. Рекомендую, хороший профессионал.
Ответный отзыв
Dictor
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Записать голосовое приветсвие
Отличная коммуникация, четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Все замечательно. Алексей сделал как просил, с нужной интонацией и темпом. Отличный голос, отличное качество аудио.
Ответный отзыв
tizis
Роман 
26 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Сделать у заявки скрипт отправки
Все хорошо. Рекомендую.
Все работает. Роман сделал в точности в ТЗ. Были небольшие проблемы с отправкой с моего хостинга, Роман, оперативно помог их решить. Рекомендую как отличного специалиста.
Ответный отзыв
Ruenes
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Верстка одностроничника
С Михаилом приятно работать. Человек - дела: чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
Алексей сделал по макету то что мне требовалось. Добавил некоторые стили, что улучшило визуальное восприятие сайта. Делает быстро, постоянно на связи. Правки вносил оперативно. Код чистый и без ошибок, рекомендую как хорошего специалиста.
Ответный отзыв
Al_y_sa
Марина 
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Дизайн лединга по воротам
Отличный заказчик, очень чёткое тз, минимальные и точно сформулированные правки, всегда на связи, своевременная оплата - однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Марина все отлично сделала, в точности по ТЗ. Делает быстро, если какие правки оперативно исправляет. Будем работать дальше, по другим проектам.
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