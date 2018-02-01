Нужно сделать фильтр товаров в WooCommerce. Одно поле марка и там же выбор модели автомобиля, в втором поле выбор типа стекла (мультивыбор). После выбора нужно чтобы в заголовке отображалось какую марку, модель человек выбрал. Поля ...
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Магазин работает на Вордпресс, тема Flatsome, фильтр на котором работает. Product Filter for WooCommerce от XforWooCommerce. Сам магазин посмотреть можно здесь https://glassbus.ru/shop/ Нужно доработать фильтр чтобы в поле Марка/модель автомобиля, показывался выбранный автомобиль после выбора, так же ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужно сделать сайт (лендинг) под ключ на Wordpress используя конструктор страниц WPBakery, Elementor или любой другой визуальный конструктор, чтобы можно потом редактировать сайт. Примерно такого дизайна (приложил), контент дам и ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужно разработать сайт по банковской гарантии. Адаптивный дизайн, макс 1920px, мин 320px, проработанная версия для мобильников. Так же необходимо будет подобрать все картинки и фото для лендинга в хорошем качестве в фотобанке. Примеры ...Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужно сверстать лендинг на WordPress или Joomla. Требования: адаптация под различные устройства, максимально быстрая загрузка, чистый код, валидная верстка, без ошибок. Дизайн в psd, приложил макет. Жду цену, как будете делать и срок.HTML-верстка36 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужна помощь в прохождении модерации Яндекс.Директ. Сайт посвящен пристройству собак в добрые руки. Дворняжек отдают бесплатно. Реклама на поиске. Объявления прикрепил. Часть компании в экселе прикрепил. Остальную скину в личку, если есть опыт ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать в интернет магазине чтобы посетитель мог выбирать доску в размера 3, 4, 6 метров и чтобы цена пересчитывалась на на м2. Чтобы посетилель понимал сколько это погонных метров и сколько цена в М2. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужно сделать такой [url=https://fixremont.ru/calculator/]https://fixremont.ru/calculator/[/url] калькулятор ремонта Посетитель вбивает площадь, количество комнат, разные опции и выбирает дизайн квартиры ему все это сразу же считается и потом он может оставить заявку с этим расчетом.Веб-программирование12 заявокЗакрыт4 года назад
Смотрите приложение. Нужно сделать страницу Checkout более компактно и в два столбика. Цена, сроки?HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть верстка в html, нужно натянуть ее на Битрикс старт. Макет приложил. Цена, сроки?HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сверстать лендинг на Битриксе, адаптивная верстка. Так же подключить заявки с формы, чтобы приходили на почту. Макет дизайна приложил. Жду цену и сроки.HTML-верстка11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сверстать 5 страниц для магазина на woocommerce Главная, каталог, карточка товара, корзина и блог. Остальные страницы стандартные. В приложении дизайн. Жду сроки и стоимость.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть лого, надо его открыть в Corel и сохранить в png на прозрачном фоне.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно записать приветствие с таким текстом "Здравствуйте! Вы позвонили студию "****". Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста."Озвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать подобный сайт как вот [url=https://www.cleanmachines24.com/index.cfm]этот[/url] один язык (русский). Что нужно, поиск по моделям и характеристическим машины, добавление машины посетителем, переписка автора объявления с посетителем, через кнопку задать вопрос. Цена, сроки?Веб-программирование14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить компанию для Яндекса и Гугла, реклама по запросам "создание сайта", "разработка сайта", "создание лендинга" и им подобные. Жду от Вас, список работ что будете делать, окончательную стоимость за компанию и срок выполнения.Контекстная реклама25 заявокЗакрыт6 лет назад
На странице надо сделать функцию отправки письма. Страница без движка, просто html код. Форма заявки сверстана. Нужно прописать скрипт отправки этой заявки на почту. Вид заявки приложил. Проверка Гугл капчей обязательна. Цена? Сроки?Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно переверстать страницу сайта. Требования: страница чистый html без движка, адаптация под различные устройства, максимально быстрая загрузка, чистый код, валидная верстка, без ошибок.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Дизайн в psd, нужно сверстать лендинг и натянуть его на движок. Макет дизайна приложил. Мне нужно знать от вас, на каком движке вы можете сверстать, сроки и цену.HTML-верстка47 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужно разработать дизайн лендинга по воротам, продажа и монтаж. Тз и нужные блоки в прилепленном файле. Жду от вас цену, сроки и примеры работ в каком стиле можете сделать.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад