Al_y_sa

Марина Al_y_sa

 
31 годУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-дизайн, логотипы, ландшафтный дизайн
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
nikita-91
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать меню для группы ВК
Все сделано согласно заданию
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
pavellopa
Павел 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$110
2 балла
5 лет назад
Требуется сделать дизайн (магазин /промышленное оборудование)
К сожалению, сотрудничество не сложилось. Совсем. Тз получила, все обсудили....и с 4 апреля связь пропала. Ни вопросов по работе, ни согласования эскиза -ничего. Исправлю отзыв если работа будет сделана и исполнитель выйдет на связь!
Неприятная ситуация возникла исключительно по вине моей болезни, о чём я сожвлею. Рекомендую заказчика к дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
nikita-91
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать шапку для веломагазина
Рекомендую исполнителя. Ответственный и внимательный к мелочам! Учитывает все пожелания заказчика
Благодарна за очередной заказ, рекомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
vpachin
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Дизайн одностраничника
Спасибо за работу! Рекомендую к сотрудничеству!
Благодарна за сотрудничество, могу рекомендовать всем коллегам)
Ответный отзыв
kasta69
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
5 баллов
5 лет назад
Редизайн сайта веб студии
+-
Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
23 отзыва(-1)
$5/час
от $20от 1 дня
#228