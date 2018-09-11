К сожалению, сотрудничество не сложилось. Совсем. Тз получила, все обсудили....и с 4 апреля связь пропала. Ни вопросов по работе, ни согласования эскиза -ничего. Исправлю отзыв если работа будет сделана и исполнитель выйдет на связь!