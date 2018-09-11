—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Все сделано согласно заданию
Ответный отзыв
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству!
$110
2 балла
5 лет назад
К сожалению, сотрудничество не сложилось. Совсем. Тз получила, все обсудили....и с 4 апреля связь пропала. Ни вопросов по работе, ни согласования эскиза -ничего. Исправлю отзыв если работа будет сделана и исполнитель выйдет на связь!
Ответный отзыв
Неприятная ситуация возникла исключительно по вине моей болезни, о чём я сожвлею. Рекомендую заказчика к дальнейшему сотрудничеству!
$15
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую исполнителя. Ответственный и внимательный к мелочам! Учитывает все пожелания заказчика
Ответный отзыв
Благодарна за очередной заказ, рекомендую к сотрудничеству)
$45
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за работу! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Благодарна за сотрудничество, могу рекомендовать всем коллегам)
$200
5 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Дизайн сайтов
23 отзыва(-1)
$5/час
от $20от 1 дня
#228