Работа контент-менеджера

Требуется контент-менеджер для красивого, вдумчивого и аккуратного оформления статей на мед сайте (Wordpress); 5-10 статей в день. Цена 40 руб за одну оформленную статью (примерно 6 тыс. симв.) Всего нужно сделать 30 статей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Требуется размещение объявлений на торговой площадке.
Необходимы пунктуальность и аккуратность.
Размещение карточки компании – 7 рублей.
Размещение объявлений – 5 руб.
Разместить необходимо 1000 объявлений.
Укажите, пожалуйста, краткую информацию о себе.
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