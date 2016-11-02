Наполнение сайта MODX

Требуется наполнение сайта на системе управления MODX zavod-zgm.ru

Добавление товара, на некоторые есть изображения, но в основном обходимся без них

Карточка выглядит след. образом - zavod-zgm.ru/shheka-v-sbore-104900200010

Пишем наименование, потом текст, для сно выдачи и описание самой позиции, ищем через вордстат ключевые слова и пишем их в текст, разбавляем все стандартными словами, примеры можете посмотреть на сайте

Примерное кол-во позиций 2000-2500 товаров

От вас требуется цена за весь объем работы

Если в дальнейшем найдем общий язык, возможна работа на постоянной основе