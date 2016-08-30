Контент-редактор

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок345 просмотров
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1. Сайт http://www.entuziast.ru/

2. Кол-во товара на сайте для заполнения хар-ки/уникальное описания/ 3 фото = около 10 000 КТ (карточек товара)

3. Будет подгружено большое кол-во расходных материалов, которым так же требуется заполнение хар-ки/уникальное описания/ 3 фото

Интересует стоимость заполнения 1 (одной) КТ. (руб./шт)

Сроки реализации по заполнению всего сайта.

Пример описания 1-2 КТ с сайта (любые артикула без описаний и хар-ик), пришлите в личку.

Спасибо.

7 лет назад
dir_fin
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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