Наполнение сайта о путешествиях контентом

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки228 просмотров
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Привет Друзья!

 Наш сайт http://www.kudaby.ru  будет переделываться, и будет состоять как мы их называем из твитов, примеры во вложении.Суть твитов в том, что как будто их пишут реальные пользователи, которые побывали в той или иной стране, пишут от себя, живо, а кто - то строго  где - то с юмором, , но все по делу. Суть твитов в том, чтобы это была наиболее полезная информация!  Если вы когда -нибудь составляли маршрут путешествия лично и сталкивались с проблемой - много инфы мало по делу, то этот навык вам очень пригодится!  И конечно чем меньше в городе воды и эпитетов ненужных тем лучше. Наша цель, чтобы люди зашли на сайт и им не надо было бы перебирать хлам  инфы, а они бы увидели по каждому городу все только по делу.

Итак если по пунктам: нужно переписать тексты разных городов. Пишем от себя, как будто вы сами побывали в этой стране. Требования

1)Каждый "кусок текста" мы называем твитом. Твит должен быть 1-2 предложения. Иногда 3-4. Чтобы по сути и читать не много надо было ( Мы решаем проблему в туризме - что очень много сайтов на которых много воды, А мы хотим "сжато")

2) Оформляем по образцу ( Образец по ссылке  https://docs.google.com/document/d/1UZbI-Q-cw6ckjHcJYrqckVyUNbpTHF-1P7ht8DPZxi0/edit?usp=sharing)

3) Стиль подачи - разнообразный:иногда представляем себя дедушкой иногда мамочкой, иногда брутальным парнем

4) Каждый "кусок текста" мы называем твитом. Твит должен быть 1-2 предложения. Иногда 3-4. Чтобы по сути и читать не много надо было ( Мы решаем проблему в туризме - что очень много сайтов на которых много воды, А мы хотим "сжато")

5)  до 5 сентября нужно сделать наполнение по 30 городам. 

6) По ссылке https://docs.google.com/document/d/1UZbI-Q-cw6ckjHcJYrqckVyUNbpTHF-1P7ht8DPZxi0/edit?usp=sharing- "тестовое задание" - сделайте 3-4 твита в качестве тестового и шлите мне вместе с заявкой!) 

7) Уникальность не ниже 90%

7 лет назад
Lepikhova
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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