Срочная работа по обработке информации

Добрый день, коллеги! Нужно заполнить сайт по продаже промышленного оборудования. Сайт на CMS OpenCart. Есть сайты, с которых нужно брать описания и картинки. Искать ничего не нужно, вся информация будет Вам предоставлена. На заполнение - 300 карточек товаров. ...