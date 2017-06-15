Куплю уникальные фото кулинарных блюд. Специфика - любая (от супов до соусов и солений). Стоимость обсуждается индивидуально. Каждые рецепт должен содержать информацию об этапах готовки, времени приготовления, ингредиентах и их количестве, уникальные фото на готовое блюдо ...
Заполнение товарами интернет-гипермаркета. Большое количество!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Интернет-гипермаркет товаров для дома и ремонта
2. Более 50000 товаров
3. Товарные направления: сантехника, мебель для ванны, плитка, ламинат, электроинструмент, двери, краски, инжинерная сантехника
4. Система управления 1с-bitrix
4. Заполнение по средствам информации из прайс-листов, имеющихся картинок, характеристик, а так же с поиском характеристик/картинок и описания на сторонних площадках
5. Сроки выполнения 1-1,5 месяца.
6. Требуется около 5-7 человек (каждый человек заполняет от 5000 товаров за месяц, либо пишите объем, который можете выполнить самостоятельно)
ПРИСТУПИТЬ НУЖНО В ТЕЧЕНИИ 7 ДНЕЙ!
Карточка товара состоит из:
- Главная картинка + инструкция
- Дополнительные каринки (интерьерные), если имеются таковые на данный товар
- характеристики товара от 10 штук
- описание товара
- цена
- Состав поставки товара, если имеется
Цена за 1 товар - 8 рублей
Для каждой группы товаров в системе прописаны разные характеристики в карточках, многие из них с раскрывающимися вариантами ввода, для облегчения наполнения (см приложения)
Оплата за каждые 300-500 товаров по факту, любым способом.
Ошибки в карточке товаров (штрафуются).
Сейчас отбираем кандидатов, обмениваемся контактами.
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