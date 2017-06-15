Заполнение товарами интернет-гипермаркета. Большое количество!

1. Интернет-гипермаркет товаров для дома и ремонта

2. Более 50000 товаров

3. Товарные направления: сантехника, мебель для ванны, плитка, ламинат, электроинструмент, двери, краски, инжинерная сантехника

4. Система управления 1с-bitrix

4. Заполнение по средствам информации из прайс-листов, имеющихся картинок, характеристик, а так же с поиском характеристик/картинок и описания на сторонних площадках

5. Сроки выполнения 1-1,5 месяца.

6. Требуется около 5-7 человек (каждый человек заполняет от 5000 товаров за месяц, либо пишите объем, который можете выполнить самостоятельно)

ПРИСТУПИТЬ НУЖНО В ТЕЧЕНИИ 7 ДНЕЙ!

Карточка товара состоит из:

- Главная картинка + инструкция

- Дополнительные каринки (интерьерные), если имеются таковые на данный товар

- характеристики товара от 10 штук

- описание товара

- цена

- Состав поставки товара, если имеется

Цена за 1 товар - 8 рублей

Для каждой группы товаров в системе прописаны разные характеристики в карточках, многие из них с раскрывающимися вариантами ввода, для облегчения наполнения (см приложения)

Оплата за каждые 300-500 товаров по факту, любым способом.

Ошибки в карточке товаров (штрафуются).

Сейчас отбираем кандидатов, обмениваемся контактами.