Загрузить изображение из ShutterStock

Привет Друзья! Наш сайт [url=http://www.kudaby.ru/]http://www.kudaby.ru[/url] будет переделываться, и будет состоять как мы их называем из твитов, примеры во вложении.Суть твитов в том, что как будто их пишут реальные пользователи, которые побывали в той или иной стране, пишут от себя, ...