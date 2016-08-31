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Добрый день!
Нужно наполнить сайт на opencart товарами.
Нужно описание и фото. Всю информацию брать с одного сайта. c Сайта tyre38 . ru
В ответе напишите Вашу стоимость за всю работу.
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