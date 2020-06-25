D_Martinov

Здравствуйте. Необходимо внести небольшие правки на сайте Битрикс. Скину ссылку на сайт и правки откликнувшимся. Возможно долговременное сотрудничество.
Дмитрий Мартынов D_MartinovD_Martinov
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. В интернет-магазине на Bitrix нужно в категориях товаров нужно добавить блок с производителями. Т.е. заходим в определенную категорию и должен сначала выводится блок с производителями товаров этой категории. При клике на соответствующего производителя открывается ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Сделать всплывающее окно на сайте Wordpress. Т.е. окно должно отображаться всем, кто заходит на сайт. В окне будет информация о том, что организация переезжает и новый адрес.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать сайт на Wordpress. Сайт аналогичный 24potolki . ru Только проще.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт2 года назад
Нужны ссылки для сайта тематика ремонт цифровой техники (телефонов, телевизоров и т.д.)Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужно внести небольшие доработки на сайте Битрикс. Добавить фавикон, поменять логотип, поменять шрифт, убрать сортировку.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна небольшая доработка корзины. Убрать авторизацию при заказе товара.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужно обновить версию MySql для Битрикс. Обновить Mysql MariaDB 5.5.68 до 10 версии. Потому что в админке выдается сообщение (во вложении)Системное администрирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужны качественные ссылки для сайта по ремонту телефонов . Или ссылки на сайт с форумов. Что можете предложить?Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужна доработка сайта на PrestaShop. Сайт по продаже чая. Добавить в карточку товара для чая на вес возможность выбора 50гр, 100гр, 150 и т.д. И способы доставки. как на сайте https://krasnoyarsk.chaline.ru/shop/teeline/oolongtea/chaochjoucha/fen-huan-dan-cun-podvid-mi-lan-syan/ Только без оценки покупателей.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужен сайт на WP. Подобный, как на примере сайт xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai Поменяем картики, цвета и т.д.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужно несколько доработок по сайту. 1. Доделать шапку сайта (сделать кликабельными телефоны). Добавить адрес, почту и время работы. 2. Добавить поле "Номер телефона" при оформлении заказа. 3. Удалить обработанные заказы в админке сайта. Жду от Вас предложений.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужно сделать фоновое изображение (пример) во вложении. Нужно несколько вариантов. Цвет одинаковый только картинки другие. Тематика для изображений: 1. SEO продвижение. 2 Разработка сайтов 3. SMM продвижение 4. Контекстная реклама 5. Дизайн 6. Аудит сайтовПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день. Есть логотип, но в плохом качестве. Нужно просто отрисовать его в хорошем качестве и добавить фон.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день. Нужно сделать по аналогии сайт на WP. Подробности в ЛС. Так же требуется программист на Wordpress для выполнения постоянных заказов.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Необходим дизайнер, который будет делать 1-2 поста в неделю. Вся информация будет предоставляться. В перспективе хочется долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.Баннеры58 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужна настройка Яндекс директ. Только ПОИСК. Тематика сайта 18+ (релакс массаж). Есть уже ключи и минус слова.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужно сделать глубокий рерайт нескольких текстов (тематика создание и продвижение сайтов) Подробности в личном сообщении.Рерайтинг23 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужен дизайнер для отрисовки нескольких графических элементов на сайте (в основном это баннеры и картинки). Чтобы привести сайт в законченный вид. Желательно не на один раз, а в перспективе взаимовыгодное сотрудничество.Баннеры37 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходима настройка обмена (синхронизации) между 1С и Opencart. Подробности отправлю в личном сообщении.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад