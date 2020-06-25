D_Martinov

Дмитрий Мартынов D_Martinov

 
39 летРоссия/Красноярск
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$3
10 баллов
3 года назад
Нужно отрисовать логотип
Все отлично! спасибо за заказ!
Отличный исполнитель все сделал качественно и в срок. Все замечания тут же исправлял очень быстро. Сделал даже больше того, что нужно. Всем советую. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Необходимо настроить адаптивную верстку
Сотрудничество прошло хорошо. Всем доволен. продолжаем работать.
Михаил отличный исполнитель. Все сделал качественно и в срок. Так же очень внимательно относится к замечаниям и тут же их устраняет. Всем рекомендую. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Den9911
Олег 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Сделать по аналогии похожий сайт
Были небольшие задержки, но в цело сделка прошла успешно, заказчик всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель. Все сделал в срок. Всегда на связи. Оперативно вносил изменения. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$175
5 баллов
6 лет назад
Разработать личный кабинет для сайта
Не могу здесь написать всё. Лично к самому Дмитрию, как к вежливому заказчику, претензий нет. Отзыв положительный. Остальное без комментариев.
Все отлично.!
Ответный отзыв
DH-Group
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Необходимо разработать логотип.
Интересный проект, постановка задачи на высоте, оплата без задержек и вежливое приятное общение. Это все оставило только положительные впечатления от сотрудничества. Рекомендуем!
Сделано все быстро и качественно! Рекомендую. Предоставлено несколько вариантов дизайна на выбор. Будем продолжать сотрудничество.
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