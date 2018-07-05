Сделать по аналогии похожий сайт

Системы управления (CMS)Завершен16 заявок245 просмотров
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Добрый день.

Так же, помните по поводу сайта https://clck.ru/DJcZ5.

Нужно сделать подобный сайт с теми же разделами.

Сколько будет по стоимости и срокам?

6 лет назад
D_Martinov
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Den9911
Олег 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$70
7 дней
Отличный исполнитель. Все сделал в срок. Всегда на связи. Оперативно вносил изменения. Будем продолжать сотрудничество.
Были небольшие задержки, но в цело сделка прошла успешно, заказчик всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.