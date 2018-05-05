Необходимо создать несложный шаблон для CMS Wordpress (нужен и дизайн,и верстка) c чистым, валидным кодом, легким для браузера без использования плагинов. Из основных функций отмечу:

для главной - лента новостей без изображений, с выводом перед заголовком даты, времени публикации, количеством просмотров и комментариев;

для рубрик, архивов, тегов - тоже самое.

Пример: 05.05.2018 09:07 Красивый заголовок этой записи в ленте новостей (fa-eye) 456 (fa-comment-o ) 17

Два сайтбара: левый, правый. Дизайн на всю ширину экрана пользователя, адаптивная верстка.

Подробное ТЗ отправлю потенциальному исполнителю.

Требования к исполнителю:

быть в мессенджере Telegram онлайн;

показывать промежуточные результаты;

соблюдение сроков;

p.s. в шаблоне записи не указаны комментарии под постом. Не влезли ))