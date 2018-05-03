Реализация программной части сайта на NetCat

Добрый день! Нужно внести правки на сайт http://cafehlopok.ru/: 1. На сайте есть всплывающее окно, которое показывается гостям до 11.00 (по Владивостокскому времени), но его невозможно закрыть нажав на "крестик", нужно это исправить. 2. Необходимо добавить еще один способ оплаты ...