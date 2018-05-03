Реализация программной части сайта на NetCat

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок170 просмотров
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Задача: разработка бэкенда сайта. согласно ТЗ 

Требуемая CMS: Netcat 

Верстка готова. 

ТЗ – https://itgeekz.bitrix24.ru/~klETR

Условия оплаты: оплата только через БС 

При отклике на проект необходимо указать:  

1. Стоимость реализации 

2. Сроки выполнения  

3. Дату когда сможете начать работать по проекту  

6 лет назад
itgeekz
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад