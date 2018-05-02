Специалист по OpenCart

доброе утро необходима данный сайт ( www.trommelberg.com.ua ) перенести на wordpress, и что б все тексті и теги сохранить, что б выдаче не упал а наоборот поднялся
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно править ошибки в новом сайте. OpenCart. Version 2.1.0.2
Все детали при переписке.
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