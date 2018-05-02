Специалист по OpenCart

Здравствуйте. Необходимо провести оптимизацию интернет-магазина на Webasyst. Задача заключается в следующем: изучить логи, мои замечания по работе скриптов, составить предложение по решению этих задач и оценить эту работу. Диагностика управления плагинами, например, показывает вот такой отчёт. Я не ...