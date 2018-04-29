Оптимизация интернет-магазина на WebAsyst

Здравствуйте.

Необходимо провести оптимизацию интернет-магазина на Webasyst.

Задача заключается в следующем: изучить логи, мои замечания по работе скриптов, составить предложение по решению этих задач и оценить эту работу.

Диагностика управления плагинами, например, показывает вот такой отчёт. Я не знаю, на сколько это плохо или хорошо, на что всё это влияет, но очевидно кто-то должен с этим разобраться в том числе.

Необходимо привести шаблон дизайна в полное соответствие функциональности webasyst. На сколько я понимаю, ряд плагинов из отчёта просто отключены из шаблона или функционируют не корректно.