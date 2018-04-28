Натяжка и настройка сайта

$500
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок195 просмотров
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Всем привет. Необходимо

1. Натянуть уже готовую вёрcтку интернет-магазина на modxrevo

2.  Настроить импорт/экспорт товара через yml ссылку по cron

3. Настроить автогенерацию сео тегов товара

4.  Настроить работу промокодов

Во вложении более подробное тех задание. Там есть и ссылки на верстку и описание функционала.. В тех задание 90% объема работы. 

Какие -то доп. траты (модули для промокодов и т.д.) выделю отдельно.

6 лет назад
sotgn
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад