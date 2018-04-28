Натяжка и настройка сайта

Всем привет. Необходимо

1. Натянуть уже готовую вёрcтку интернет-магазина на modxrevo

2. Настроить импорт/экспорт товара через yml ссылку по cron

3. Настроить автогенерацию сео тегов товара

4. Настроить работу промокодов

Во вложении более подробное тех задание. Там есть и ссылки на верстку и описание функционала.. В тех задание 90% объема работы.

Какие -то доп. траты (модули для промокодов и т.д.) выделю отдельно.