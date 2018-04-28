Перенести ИМ на другой движок с сохранением структуры

Нужно перенести интернет-магазин на другой движок с сохранением структуры каталога, урлов, тегов.

Пожалуйста, пишите только конкретно : на какой движок предлагаете перейти и стоимость вашей работы + дополнительные минимальные расходы для меня ( лицензия, необходимые модули и т.п.).

Другие заявки рассматриваться не будут.