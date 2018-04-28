1. Нужно, чтобы когда пользователь выбирает цвет одежды, появлялось фото с этим цветом и его размеры (для разных ролей: оптовиков и розничных) 2. Для разных цветов свои размеры 3. Нужно добавить подкатегории на странице для категории "Распродажа" ...
Перенести ИМ на другой движок с сохранением структуры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести интернет-магазин на другой движок с сохранением структуры каталога, урлов, тегов.
Пожалуйста, пишите только конкретно : на какой движок предлагаете перейти и стоимость вашей работы + дополнительные минимальные расходы для меня ( лицензия, необходимые модули и т.п.).
Другие заявки рассматриваться не будут.
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