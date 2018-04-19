Настроить кнопку "показать еще" в ИМ на Битрикс

Здравствуйте!

На сайте (покажу в личку) в некоторых разделах каталога не так работает кнопка "показать еще", т.е. страницы пролистываются, а товар не подгружается.

Скорее всего это из-за того, что аякс сделан через отдельный шаблон и в него что-то не доходит.