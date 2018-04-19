Настроить кнопку "показать еще" в ИМ на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки206 просмотров
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Здравствуйте!

На сайте (покажу в личку) в некоторых разделах каталога не так работает кнопка "показать еще", т.е. страницы пролистываются, а товар не подгружается.

Скорее всего это из-за того, что аякс сделан через отдельный шаблон и в него что-то не доходит.

6 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад