Натяжка сверстанного дизайна на 1с битрикс + кодинг интернет магазина.

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок165 просмотров
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Необходимо  предварительно оценить стоимость работы по интернет магазину мебельной тематике . Есть сверстанный дизайн (остались мелкие правки, которые верстальщик поправит), нужно все это натянуть на 1с битрикс.

оплата приват 24 .

6 лет назад
vladislav-gusar
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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