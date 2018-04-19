Надо сделать так, чтобы контент (статья) в категориях был только на первой странице пагинации в категориях. Это нужно для СЕО. Чтобы не было дубля контента.
Натяжка сверстанного дизайна на 1с битрикс + кодинг интернет магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо предварительно оценить стоимость работы по интернет магазину мебельной тематике . Есть сверстанный дизайн (остались мелкие правки, которые верстальщик поправит), нужно все это натянуть на 1с битрикс.
оплата приват 24 .
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