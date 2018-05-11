Доработка ocstore opencart

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок190 просмотров
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Надо сделать так, чтобы контент (статья) в категориях был только на первой странице пагинации в категориях. Это нужно для СЕО. Чтобы не было дубля контента.

OpenCart
6 лет назад
CrazyJohn
Евгений 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
devagency
Роман 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$7
1 день
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Все прошло хорошо :)
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