Ошибки Opencart 2.1 исправить

Добрый день уважаемые профессионалы!

Нужно выявить причину и исправить ошибки после установки нужного модуля.

страница товара теперь такая

Notice: Undefined index:reviews in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 275Notice: Undefined index:manufacturer in /home/site/www/catalog/controller/product/product.phpon line 278Notice: Undefined index:reward in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 281Notice: Undefined index:special in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 325Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.phpon line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 365Notice: Undefined index:name in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 364Notice: Undefined index:image in /home/site/www/catalog/controller/product/product.phpon line 365Notice: Undefined index:reviews in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 403Notice: Undefined index:rating in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 404

Fatal error: Call to undefinedmethod ModelCatalogProduct::getProfiles() in /home/site/www/catalog/controller/product/product.php on line 477

А категории такая

Notice: Undefined index: special in /home/site/www/catalog/controller/product/category.php on line 206Notice: Undefined index: rating in /home/site/www/catalog/controller/product/category.php on line 219Notice: Undefined index: rating in /home/site/www/catalog/controller/product/category.php on line 233Notice: Undefined index: special in /home/site/www/catalog/controller/product/category.php on line 206Notice: Undefined index: rating in /home/site/www/catalog/controller/product/category.php on line 219Notice: Undefined index: rating in /home/site/www/catalog/controller/product/category.php on line 233Notice: Undefined index: special in /home/site/www/catalog/controller/product/category.php on line 206Notice: Undefined index: rating in /home/site/www/catalog/controller/product/category.php on line 219Notice: Undefined index: rating in /home/site/www/catalog/controller/product/category.php on line 233Notice: Undefined index: special in /home/site/www/catalog/controller/product/category.php on line 206Notice: Undefined index: rating in /home/site/www/catalog/controller/product/category.php on line 219Notice: Undefined index: rating in /home/site/www/catalog/controller/product/category.php on line 233

это страница со скидками

Fatal error: Call to undefined methodModelCatalogProduct::getTotalProductSpecials() in /home/site/www/catalog/controller/product/special.php on line 97