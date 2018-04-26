Доработать страницу каталога категорий

есть в помощь база с этого сайта, с картинками. но на сайте есть поля, которые в базу не вошли. соотв-но надо часть спарсить(тектовое описание и несколько др текстовых полей). затем дополненную базу импортировать. сайт источник: belfortkamin . ru сайт получатель: новый ...