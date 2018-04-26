Доработать страницу каталога категорий

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки158 просмотров
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Интернет-магазин на wordpress (плагин woocommerce). Нужно вывести категории и подкатегории на странице каталога категорий с возможностью показа/скрытия покдатегорий нажатием +/- соотвественно.Пока что это работает с ошибками, выводятся подкатегории, которые не имеют товаров и поправить css/js для правильного отображения, согласно макету.

6 лет назад
guest_15246962111815
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад