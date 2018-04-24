Типовой интернет-магазин на битриксе

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки236 просмотров
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Есть дизайн главной страницы. Взяв его внешний вид за основу нужно создать шаблон на битриксе.

Можно переделать стандартный шаблон (изменить цвета, шрифты, логотип и иконки).

Функционально ничего не нужно менять, задача:

- изменить оформление стандартных элементов.

- на главной странице перенести расположение элементов (меню сделать слева, повторить шапку и нижний блок)

Элементы каталога оставить как есть, только подправить стили.

В ответе обязательно укажите стоимость и сроки!

6 лет назад
sinekt
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад