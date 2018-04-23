Конструктор страниц Wordpress - изменения главной + адаптивная верстка

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт готов.Нужно внести изменения в главную страницу. Есть примерный макет как она должна выглядеть. Из каких блоков она должна состоять. Нужно с помощью конструктора WP Bakery Page Builder - сделать так как в макете. При этом нужна адаптивная верстка под это все. 

WordPress
6 лет назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад