Перенос сайта на другой хостинг

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок134 просмотра
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Добрый день уважаемые профессионалы.

Нужна помощь в переносе сайта на CMS opencart 2.1.

Домен 1н , хостинги разные, есть переадресация на https://www

6 лет назад
maxter
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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