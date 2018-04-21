Перенести и развернуть сайт на поддомене

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок186 просмотров
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Добрый день!

Необходимо взять сайт на wp

Сделать бекап

Развернуть его на поддомене

Удалить текущие категории

+ сделать мелкие правки

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6 лет назад
lobarev
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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