Перенести и развернуть сайт на поддомене

здравствуйте нужно доработать регионстрой93.рф по кнопке Квартиры и цены мы попадаем в план-схему планировок сейчас при наведении на планировки , окна с подробным описанием и ценой хаотично появляются в разных местах экрана и при нажатии на кнопку Забронировать ничего не ...
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Добрый день!
Необходимо взять сайт на wp
Сделать бекап
Развернуть его на поддомене
Удалить текущие категории
+ сделать мелкие правки
Цены пишите в личку + скидывайте портфолио
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