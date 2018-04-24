Доработки сайта на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки250 просмотров
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Есть ряд задач по доработкам/исправлению некоторых недочетов на сайте WP. Все детали в личном обсуждении. 

Скидывайте примеры ваших работ и скайп для связи. Оплата на карту приват банка, по факту выполненной работы, так что исполнитель только из Украины!

WordPress
6 лет назад
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Serdnaley
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена быстро и качественно, всегда на связи, высокий профессионализм. Наконец нашел специалиста, который сделал все как надо и в срок. Спасибо за качественно выполненную работу!
Все прошло отлично, четкое ТЗ, все расписано по пунктам. Оплата сразу после выполнения. Однозначно рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.