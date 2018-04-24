Доработки сайта на Wordpress

Требуется JS специалист, который сможет поправить парсер написанный на JS+PHP. Парсер не сложный 1 файл, работает не стабильно. Сроки сегодня.
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Есть ряд задач по доработкам/исправлению некоторых недочетов на сайте WP. Все детали в личном обсуждении.
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